Pallamano Serie B Cade la capolista Marconi Rubiera ringrazia e si avvicina

Brutta sconfitta per il Marconi Jumpers (29), capolista del campionato di Serie B maschile: la formazione di Dardi cade 29-14 a San Lazzaro (24) pagando a caro prezzo le assenze, oltre alle non perfette condizioni di capitan Della Noce, febbricitante. L’ultimo ad arrendersi è Incannella, autore di 10 reti. Al secondo posto, distante una lunghezza dalla vetta, sale la Pallamano Secchia Rubiera (28), che si impone 41-31 nel derby sul campo dello Sportinsieme Castellarano (4): tra gli ospiti spiccano i 10 centri di Giubbini, dall’altra parte il migliore è Ferraguti (6). Terzo successo di fila per la Modula Casalgrande (23), che passa 41-23 a Parma col Felino (4) e rimane in settima piazza, a soli 3 punti dalla zona playoff: nelle fila ceramiche spiccano le prove di Strozzi (8) e Toro (7).