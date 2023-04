Pallamano: Vikings a Siracusa

Trasferta siciliana per i Vikings Rubiera (11), che alle 19 recuperano la sfida di A Gold maschile sul campo dell’Albatro Siracusa (19). Una sfida che riporta alla mente quanto accaduto lo scorso 19 novembre, quando su un campo reso scivoloso a causa della condensa, la squadra reggiana decise di uscire dal campo per non compromettere la salute dei propri giocatori: ne seguì, in prima battuta, l’esclusione di Rubiera dal campionato da parte del Giudice Sportivo federale, prima che il Collegio di Garanzia del Coni annullasse la sentenza di primo grado e la Federazione decidesse di far ripetere il match.

Quanto accaduto nei mesi scorsi, però, ha condizionato non poco la stagione degli uomini di Galluccio, che sono arrivati "scarichi" emotivamente alla fase clou della stagione, non riuscendo a giocarsi le proprie chances di salvezza diretta: ora, coi playout già certi, serve almeno un punto tra la gara odierna e quella con Cassano Magnago che chiuderà la stagione regolare per avere la "bella" in casa negli spareggi.