Pallamano Vikings subito a tutto gas

Primo test per i Vikings Rubiera in vista della Serie A di pallamano. Un test impegnativo considerato che i rubieresi hanno affrontato la Raimond Sassari finalista scudetto nell’ultimo campionato e tra le favorite per il titolo tricolore nella prossima stagione. I sardi si sono imposti 27-22 al termine di una partita molto intensa. Rubiera ha pagato l’inizio negativo ma in più occasioni si è riavvicinata all’avversario senza però riuscire ad agganciarlo. Discreta la difesa, positiva la costruzione dei giochi offensivi ma deficitaria per i rubieresi la percentuale al tiro. "Ho visto - il commento del tecnico Alessandro Fusina - buone cose e altre da migliorare ma tutto sommato meglio di quello che mi aspettavo alla prima uscita".