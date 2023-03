Pallanuoto, la Reggiana conquista il derby

REGGIANA NUOTO

8

POL. COOP PARMA

7

REGGIANA NUOTO: Bazzani, Magnani L.S., Ricca, Magnani C., Lepore, Croci, Curti, Merli, Bussei, Borsari, Roldan Garcia, Algeri, Sirianni.

All. Franceschetti.

POL. COOP PARMA: Quercini, Miccichè, Girati, Steardo, Gorreri, Pezzani L., Di Vittorio, Bellini, Sapio, Boscoli, Pezzani T., Crotti, Cavalli. All. Tosi. Reti: Roldan (5), Algeri, Curti, Borsari (R); Girati (3), Steardo (3), Di Vittorio (P).

Note: parziali 1-1, 2-3, 2-3, 3-0.

Splendida vittoria nel derby di Serie C per la Reggiana Nuoto (18), che batte Parma (12) e rimane al vertice del girone insieme a Fondazione Bentegodi Verona e Mestrina, quest’ultima con una gara in meno rispetto alle rivali. I ducali sembrano avere una marcia in più nella fase centrale del match, ma non hanno fatto i conti con uno strepitoso Roldan, che con 5 reti (di cui 4 nel secondo tempo) trascina i compagni (nella foto il portiere Bazzani) alla rimonta, tra il tripudio del pubblico di via Melato. Nel prossimo turno, sabato, trasferta a Mantova contro la Virgiliana.