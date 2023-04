Pallavolista morta, il viceallenatore era Davide Baraldi

La tragedia che ha portato alla prematura scomparsa della 18enne pallavolista dell’Igor Novara, Julia Ituma, trovata morta in Turchia sul selciato dell’hotel dove alloggiava la formazione piemontese, tocca fortemente anche il tecnico in seconda del Novara, Davide Baraldi (foto da sito Legavolley), notissimo nel reggiano per aver allenato diversi anni tra Pallavolo Reggio, Crovegli e Rubiera. Per ora la società novarese ha diramato un comunicato in cui si chiude "in rispettoso silenzio", mentre su tutti i campi sarà osservato un minuto di raccoglimento.

Stasera si torna a giocare dopo la sosta pasquale e nella Serie D maschile siamo già nella seconda parte di stagione: Pieve Volley fa l’esordio nel girone a quattro (gare di andata e ritorno) di play-out alla Rinaldini alle 21,15 contro l’Inzani Parma, con i reggiani favoriti.

Tra le ragazze, siamo agli ultimi due incontri di stagione regolare, ma qui la prima salirà direttamente senza play-off.

Nel girone A, l’Everton di Anna Menozzi (capolista a 54) gioca alle 21,15 a Gossolengo (9) con l’obbligo di tenere alta la concentrazione. Vaneton Limpia (25)-Carpaneto (13) alle 21 alla Pertini, R.P.F. (18)-Cus Parma (42) all’ex Artigianelli alle 21.

Nel girone B, alle 21, si gioca Corlo (55) – PC Marmi San Martino (18).

· Giudice Sportivo. In Serie B, la tensione del derby tra Ama San Martino e Planet Spezzano sfocia in tre provvedimenti disciplinari per i reggiani: due giornate a Riccardo Porta "per frasi offensive al primo arbitro, accompagnate con applauso ironico"; una giornata a Stefano Bonfiglioli per penalità in gara, già ammonito in precedenza; ammonizione per il vice allenatore Nicolò Bassoli. A queste si aggiunge anche una squalifica per l’Ama di Serie C, con una giornata per Ayman Garaouy.

c.l.