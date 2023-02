Parma troppo forte: tre gol alla truppa di Bertoni-Costa

Non c’è gloria nel derby Primavera, per la Reggiana (15), che cade 3-0 a Casalgrande sotto i colpi del Parma (44), secondo della classe. Crociati avanti al 10’ con Tannor, che prende in controtempo Benedetti, mentre 5’ più tardi è Motti a bucare la difesa granata, su azione insistita dello stesso Tannor. La Reggiana prova a riaprire i giochi con due occasioni non concretizzate da Galante e, dopo un secondo tempo avaro di emozioni, gli ospiti trovano il tris a 4’ dalla fine con Vitucci. Invariata la situazione in classifica, con i granata che restano a +4 sul fanalino Pordenone: sabato prossimo trasferta a Salò.

Questo l’undici schierato dai mister Bertoni e Costa: Benedetti, Di Turi, Cavallini (dal 34’ st Manzotti), Koni (dal 1’ st Turri), Brevini, Chiesa, Zafferi, Owusu (34’ st Boakye), Spallanzani (dal 10’ st Abbruscato), De Marco, Galante. A disp. Aibangbee, Ughetti, Morgantini, Tumminelli, Arcopinto, Devona, Barbieri, Blanco.