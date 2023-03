Parte un corso di formazione per operatore sportivo della disabilità

Dal 15 aprile al 27 maggio si terrà un nuovo corso di formazione per operatore sportivo della disabilità promosso dal CSI di Reggio Emilia e All Inclusive Sport, coordinato dal centro di servizio per il volontariato CSV Emilia. Si parla di una realtà in crescita, che da anni permette a circa duecento giovani con disabilità di praticare sport assieme ai loro coetanei, grazie al coinvolgimento di società sportive e associazioni della provincia. Il programma prevede 24 ore totali, divise fra lezioni teoriche online e momenti in presenza. Il corso è pensato per studenti e laureati in Scienze Motorie, dell’Educazione, della Formazione e della Terapia Occupazionale, per tecnici sportivi, allenatori e dirigenti, per educatori, insegnanti di educazione motoria, docenti di sostegno, giovani dai 16 anni in su, volontari o aspiranti tali. I posti sono limitati a un massimo di 40 partecipanti. Info e iscrizioni: [email protected] o 0522 791979 e chiedere di Davide Farella.