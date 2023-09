Partenza col derby Nubilaria-Jolly. Cavriago ospita la Stars Bologna

Sarà un derby ad aprire il girone A di Divisione Regionale 1, l’ex Serie D di pallacanestro, che scatterà venerdì 29 settembre. Nell’occasione, al PalaMalagoli di Novellara, il Nubilaria riceverà la visita della matricola Basket Jolly, guidata dal nuovo tecnico Gabriele Gibertoni; alla stessa ora, al Pianella, spazio al match casalingo della Poliportiva Icare Cavriago, che ospita la Stars Basket Bologna, mentre l’altra neopromossa Pallacanestro Reggiolo se la vedrà al PalaMagnani con la Polisportiva Masi Casalecchio. Il turno inaugurale si concluderà domenica 1 ottobre, quando l’altra formazione cavriaghese, l’SB, andrà in caccia di gloria alle 18 sul campo della Scuola Pallacanestro Vignola. Il fine settimana seguente tutte le formazioni reggiane (con l’eccezione della Jolly, che riposerà) saranno impegnate in trasferta a pochi chilometri di distanza l’una dall’altra: si comincia venerdì 6 al PalaCorticella di Bologna per Stars-Nubilaria (21,30), per proseguire sabato con un tris di sfide, quelle di Monte San Pietro tra Voltone e Reggiolo (19,30), quella in programma nel capoluogo di regione alla palestra Pertini tra Audace Bombers e SB Cavriago (19,30), per poi concludere alle 20 con Masi-Icare.

Gli altri derby. Alla terza giornata, domenica 15 ottobre, la palestra di Sesso ospiterà SB Cavriago-Nubilaria; due settimane dopo, il 27, Reggiolo riceverà la Icare, mentre nel turno infrasettimanale dell’1 novembre andrà in scena la sfida tutta cavriaghese. Alla settima d’andata, venerdì 13, il Basket Jolly ospiterà alla Primo Maggio Reggiolo, mentre la settimana seguente a Novellara arriverà l’Icare. Il 19 novembre il calendario prevede SB Cavriago-Reggiolo, il 24 Basket Jolly-SB Cavriago ed il 3 dicembre Icare-Basket Jolly; il 15 dicembre spazio al derby della Bassa Nubilaria-Reggiolo. L’andata si chiuderà domenica 28 gennaio.