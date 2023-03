Partita folle a Rimini: i granata pareggiano al 92’

RIMINI

2

REGGIANA

2

RIMINI (4-3-3): Zaccagno; Laverone, Pietrangeli, Gigli (39’st Allievi), Regini; Delcarro, Sandri (34’st Pasa), Tonelli (34’st Rossetti); Biondi, Santini (39’st Mencagli), Piscitella (29’st Tanasa). A disp.: Galeotti, Lazzarini, Haveri, Rosso, Tofanari, Serpe, Vano. All.: Gaburro

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Luciani (1’st Lanini), Rozzio, Laezza; Guglielmotti, Kabashi, Cigarini (23’st Varela), Nardi (1’st Vallocchia), Fiamozzi; Rosafio (11’st Hristov), Pellegrini (23’st Montalto). A disp.: Voltolini, Cauz, Rossi, Muroni, Cremonesi, Capone, Sciaudone. All.: Diana

Arbitro: Monaldi di Macerata (Votta di Moliterno e Trischitta di Messina; IV ufficiale Maggio di Lodi)

Reti: Santini al 49’pt, Delcarro al 31’st, Varela al 38’st, Guglielmotti al 47’st.

Note: spettatori 3647 (1716 da Reggio), per un incasso di 42.827 euro. Ammoniti Pietrangeli, Santini, Piscitella, Lazzarini, Hristov, Lanini, Vallocchia, Cauz e Cremonesi. Angoli: 4-5. Recuperi: 2’ e 6’. Zaccagno blocca un rigore a Rosafio al 3’pt. Espulsi il vice mister del Rimini D’Alterio al 44’pt per proteste, Laezza al 4’st per doppia ammonizione, Biondi al 25’st per gioco violento, mister Diana al 51’st per proteste, Guglielmotti al 52’st per doppia ammonizione.

di Giuseppe Marotta

Ci sono sere in cui Eupalla, la divinità del pallone ‘ideata’ da Gianni Brera, si sbizzarrisce. Ieri a Rimini è successo di tutto. E la Reggiana torna a casa con un solo punto, acchiappato al 92’. Lo ha fatto dopo essere stata sotto di due gol con una brutta prestazione. Oggi l’Entella a Pesaro può portarsi a -2, e il Cesena (riceve l’Olbia) a -4.

La Reggiana si è mostrata troppo fragile sulle ripartenze del Rimini. Nonostante tutto al minuto 95’ Varela ha avuto la palla del clamoroso 3-2, ma ha crossato, invece di tirare. Dopo il triplice fischio il presidente Carmelo Salerno è andato a salutare gli oltre 1700 tifosi granata: come a dire "non molliamo, stiamo uniti".

La partita comincia male, come a Pontedera: rigore-lampo su Pellegrini dopo 55’ (fallo di Pietrangeli, ma "Pelle" era in offside): il tiro di Rosafio è così lento che Zaccagno la blocca. Al 39’ una grande occasione: Cigarini crossa, Rozzio la spizzica e il successivo tocco di Delcarro manda la palla sulla traversa. Al 41’ Santini, appena dentro l’area, spara alto, ma segna proprio allo scadere del 1° tempo: Nardi si addormenta, Biondi lo uccella riuscendo a crossarla dal fondo, e Santini solissimo fa 1-0.

Nella ripresa Diana passa al 4-3-3, ma il piano salta dopo appena 4’, quando Laezza prende il 3° rosso stagionale. Sotto di un gol e di un uomo sembra la fine. Venturi salva su Santini, poi Hristov di testa prende il palo esterno. Finale di fuoco: Biondi a 20’ dal termine entra scomposto su Montalto: rosso diretto. Riecco la parità numerica, ma al 76’ (con l’ennesima ripartenza) Delcarro fa 2-0. A 14’ dalla fine, è buio pesto. Negli ultimi minuti il finimondo: Varela accorcia di testa su cross di Guglielmotti, che 9’dopo sfonda la porta con uno splendido esterno dal limite (assist di Varela di tacco). Diana corre a inseguire i suoi per riportarli in campo e cercare il 3-2, che non arriva. Alla fine epulsi Diana e Guglielmotti. Ora ci saranno quattro finali.