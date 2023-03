"Partita per gente con attributi"

di Gabriele Gallo Quando si parla di lotta per la salvezza, lui sa come si fa. Solidità mentale, grande temperamento, grinta a mille e un po’ di buona tecnica, che non guasta. Il problema è che Giovanni Pini, cresciuto nella ’cantera’ di Andrea Menozzi, e poi validissimo gregario nella Grissin Bon dei trionfi, questa volta, nella rincorsa per restare in Serie A sarà avversario di Reggio. E aiuterà altri, nello specifico la Tezenis Verona, a guadagnarsi vittorie importanti. A differenza del contributo che diede nel 2011, da giovane emergente, per evitare che l’allora Trenkwalder non sprofondasse in B. Approdato in Veneto a inizio febbraio, dopo mesi tribolati in A2 a Cantù, il 31enne lungo modenese sfiderà l’Unahotels dopodomani. In un match dal peso specifico enorme vista la situazione di classifica che vede i biancorossi ultimi e i veneti appena due punti sopra. Pini, partiamo con una domanda semplice: chi perderà tra Reggio e Verona, tra 48 ore, avrà un piede in A2? "Nessuno al momento è spacciato. Ma si fanno già i conti con le gare che restano e i punti disponibili quindi evidente che questa è una partita che per entrambe le squadre significa tantissimo. Dal punto di vista nervoso...