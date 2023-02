Passerella di campioni al Galà dello Sport

Il ritorno del Galà dello Sport e della Solidarietà è stato un grande successo. Al circolo Pigal, oltre 250 persone hanno partecipato alla 15ª edizione che ha visto otto premiazioni firmate Orgoglio Reggiano, il Memorial Chiarino Cimurri e la lotteria con 110 premi assegnati. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Casina dei Bimbi.

Il Galà ha visto la partecipazione delle più importanti squadre del territorio: c’erano Davide Guglielmotti, Varela Djamanca e Fausto Rossi della Reggiana; Andrea Cinciarini, Sacar Anim e Osvaldas Olisevicius della Pallacanestro Reggiana; Davide Rimpelli, Pietro Mazzei, Filippo Esposito e Fabio Schiabel del Valorugby, i Lupi Reggiani rappresentati dal coach Silao Leaega. Presenti anche Cristian Bezzi (rugbista, ex Nazionale Italiana), Fabio Caselli (ex Reggiana), Romano Ferretti (simbolo del calcio dilettantistico), Paolo Codeluppi (presidente Atletica Reggio), le ragazze del Rugby Colorno e Sostegno Ovale Onlus. C’erano anche le tifoserie: Teste Quadre, Gruppo Vandelli, Arsan e Skandianaz.

Otto le premiazioni del Comitato Orgoglio Reggiano Onlus. La più attesa è stata quella di Ivan Cottini (che ha ricevuto il premio “Motivazione”), ballerino affetto da sclerosi multipla che ha ricevuto la targa consegnata da Giorgio Cimurri.

Premio “Carriera” ai Nomadi (presenti con Yuri Cilloni e Massimo Vecchi), “Equità e Diritto” ad Alice Pignagnoli, “Reggianità” a Luca, Diego e Marco Cantagalli, “Amore per lo Sport” a Claudio Sarti, “Giovani” alla Morello Football School, “Resilienza” ad Ana Vitelaru e “Merito Sportivo” al Team Movisport Rally. Altro momento emozionante è stato quello dedicato al 13esimo Memorial Chiarino Cimurri. A ricevere il premio Giuseppe “Beppe” Bellelli, storico massaggiatore di Pallacanestro Reggiana, con esperienze al Giro d’Italia e alle Olimpiadi di Mosca 1980. Anche l’asta di cimeli ha raggiunto ottimi risultati. Il più battuto è stato la foto autografata di Ivan Cottini (foto), aggiudicata per 180 euro. Raccolti 140 euro per le maglie di Guglielmotti e Varela Djamanca, 130 per la casacca di Cinciarini e 120 euro per quella della Nazionale Italiana di Luca Bigi. Buoni numeri anche per la maglia della Spal di Radja Nainggolan, di Andrea Belotti del Torino e delle ragazze del Rugby Colorno. Tantissimi cimeli andranno all’asta sul sito di Orgoglio Reggiano Onlus come il materiale fornito dallo sciatore Giuliano Razzoli, dalla nuotatrice Giulia Ghiretti e dall’ex giocatore scozzese di rugby Ross Cook.