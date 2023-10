Pattinaggio, due campioni iridati come tecnici

Davvero "un bel colpo" della società Reggiana Pattinaggio e del suo presidente Antonio Mele. Il team granata, il cui direttore tecnico è Nadia Costi, si è accordato con due giovanissimi campioni del mondo che alleneranno in particolare pattinatori e pattinatrici che hanno scelto come specialità la "Solo Dance".

Abbiamo chiesto a Nadia come si svilupperà questa collaborazione.

"Partiamo col dire chi sono questi due ragazzi, appena usciti dalla categoria juniores e dunque nemmeno ventenni. Si tratta della modenese Roberta Sasso e di Gherardo Altieri Degrassi che arriva da Monfalcone. Hanno appena vinto i mondiali seniores in Colombia come coppia e Roberta anche come singolo, dopo il titolo mondiale juniores degli anni scorsi e i tantissimi campionati nazionali e internazionali".

Ma così giovani, già allenatori?

"Loro continueranno nell’attività agonistica con le società di appartenenza e con la nazionale, ma hanno tantissima voglia di fare e tanta passione e poi… sono i migliori al mondo. E l’accordo è nato già pluriennale". Cerchiamo di capire qualcosa in più. Voi come società cosa fate e in quanti siete?

"Siamo nati nel 2018, ma quest’anno siamo stati tra i primi in Italia tra Uisp, Aics e Acsi, mentre a livello federale abbiamo svolto il promozionale, ottenendo ottimi risultati. I tesserati sono un centinaio, Federica Becchetti è la vice presidente, Laura Marioni è l’attuale allenatrice del Solo Dance. Ci alleniamo al PalaDelta di Reggio e a Prato di Correggio, anche se…"

Anche se?

"Beh, proprio in questi giorni avremmo dovuto allenarci a Prato, ma la palestra è inagibile perché la mostra ornitologica ha lasciato in giro mangime, segatura… e altro. E meno male che non sono venuti i due ragazzi ad allenare, se no che figura avremmo fatto?".

Riprendiamo con Roberta e Gherardo?

"Sì, loro sono specialisti di Solo Dance che in pratica è un pattinaggio di danza senza i salti e le trottole dell’artistico. Verranno a Reggio due volte al mese e più spesso durante le feste. Abbiamo iniziato da poco il Solo Dance, abbiamo due coppie e una decina di giovani che vi si vogliono dedicare".

E come allenamenti?

"Nell’artistico si allenano 810 ore la settimana, nel Solo Dance diciamo 46 ore. Roberta e Gherardo sosteranno il lavoro che già fa Laura nel Solo Dance e ovviamente noi accettiamo consigli su tutto il resto".

Programmi a breve?

"Sì, la disputa del 4° trofeo interregionale Città di Reggio… che però ci vedrà al Pala AEB di Cavriago, perché tre giorni al Palahockey Fanticini, senza patrocinio del Comune, ci costerebbero troppo. Il periodo è il week-end di San Prospero, ci saranno atleti da tutta Italia".

Claudio Lavaggi