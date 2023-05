"Gli errori che abbiamo fatto nel primo tempo avevano pregiudicato la partita - dice Roberto Manghi, head coach dei Diavoli -. Bravi i ragazzi a raddrizzarla con un secondo tempo ottimo. Non c’è stato il tempo di completare la rimonta, ma con il punto conquistato andiamo a Padova a testa alta. E faremo tutto il possibile per regalare la finale allo splendido pubblico che oggi ha sostenuto la squadra. I men of the match stavolta sono stati i tanti reggiani che hanno affollato le tribune del Mirabello e che davvero ringrazio".

"Peccato per il primo tempo, nel quale abbiamo avuto poco possesso - dice Matteo Dell’Acqua, il capitano sostituito a sette minuti dalla fine da Rimpelli tra gli applausi del pubblico e dello staff tecnico -. Nel secondo tempo siamo riusciti ad aumentare la quantità di palloni a nostra disposizione e di conseguenza è migliorato anche il punteggio. Alla fin fine la lettura della partita è tutta qua".