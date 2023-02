VENTURI 6,5. Gran riflesso nel finale su Tazzer, che scaccia un 3-2 che sarebbe stato pericoloso.

LUCIANI 6,5. Recupera in extremis, e veniva dall’insufficiente prova di Ancona. A vederlo, non sembrerebbe: preciso e pulito in chiusura e in impostazione. Unica sbavatura, Bulevardi lo anticipa sul 3-1.

CREMONESI S.V. Diana lo aveva detto: "Giocherà, ma forzatamente". Alza bandiera bianca al 14’ per l’ennesimo problema fisico, nemmeno il tempo di prendere le misure visto che era assente da Imola, era il 17 dicembre (dal 15’pt Cauz 6,5: non giocava dal 15 gennaio a Montevarchi. Sta bene: disturba Bonini che fa autorete, e nel finale mura alla grande Arras).

LAEZZA 6. Duttile (parte a sinistra della difesa a 3, poi va al centro), non molla mai l’avversario di turno anche se non c’è tanto da fare: un po’ goffo sul cross di Tazzer sul gol umbro.

FIAMOZZI 6. Prima da titolare in granata: non è al 100% e si vede, ma fa il suo senza eccedere e dietro è diligente.

NARDI 6,5. La sua giocata la conosciamo a memoria: controllo, cambio di direzione e conduzione a tagliare in due l’avversario. Lo fa e bene (dal 35’st Sciaudone S.V.).

CIGARINI 6,5. Trova un bel corridoio per Vallocchia che serve Pellegrini-gol. Poi si gestisce, e Rossi gli fa tirare anche un po’ il fiato (dal 21’st Rossi 6: bentornato Fausto, non giocava dal 23 dicembre a Lucca. Come al solito mette ordine con qualità).

VALLOCCHIA 7. Tutto un altro giocatore rispetto a quello visto ad Ancona. Gran piede, bella gamba, difficile spostarlo. Suo l’assist perfetto per Pellegrini, suo il corner del terzo gol. Così è un giocatore molto, molto utile.

GUIEBRE 7. Che dire? Siamo ripetitivi. Una furia sulla sinistra, Morelli può solo stenderlo: è rigore, che indirizza la partita dopo appena 8’. A fine primo tempo si divora il tris: è umano, si dice in questi casi. E’ il primo granata in stagione a sfondare il tetto dei 2000 minuti giocati (2056’).

PELLEGRINI 7,5. Un chirurgo sul gol dell’1-0 (al 9° cento, come Montalto e Lanini). Poi il solito lavoro generoso. Mette anche la testa sul 3-1 (dal 21’st Rosafio 5,5: si mangia letteralmente il 4-1. Errore che non pesa, ma in partite in bilico sarebbe stato imperdonabile. Poi una bella punizione dove Greco vola).

LANINI 7. Lo diciamo piano, ma questo è il Lanini più vicino alla versione dell’anno scorso. Segna (col brivido…) su rigore, impegna (al 20’) seriamente Greco, e salta spesso l’uomo (dal 35’st Varela S.V.).

Giuseppe Marotta