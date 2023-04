Pellegrini come l’icona Violi Record eguagliato dopo 82 anni

di Francesco Pioppi

Inimmaginabile. Che Jacopo Pellegrini avesse il talento e la testa giusta per fare bene con la maglia della Reggiana lo si era intuito fin dalle prime uscite estive, ma che potesse addirittura essere il capocannoniere della squadra di Diana lo potevano pensare in pochi. Forse in pochissimi. Nessuno, ma proprio nessuno – nonostante le grandi doti del bomber classe 2000 – poteva invece ipotizzare che sarebbe riuscito ad eguagliare un ‘record’ che durava da 82 anni. Sì perché Jacopo Pellegrini con il gol segnato alla Fermana ha raggiunto quota 10 ed è così diventato il primo reggiano doc ad arrivare in doppia cifra in campionato con la maglia della Reggiana dai tempi di Alcide ‘Céna’ Violi che - nel lontano 1940-1941 - ne segnò 11 nell’allora Serie B. Un traguardo che fa capire quanto sia difficile essere ‘profeti in patria’ e che esalta ancora di più l’impresa di questo ragazzo, nato nella nostra città il 12 settembre del 2000 e cresciuto in via Agosti. Con il granata come una seconda pelle, prima che il fallimento dei Piazza spalancasse le porte al Sassuolo che lo ha poi fatto suo.

Accostarsi a Violi (1913-1996) significa fare i conti con la mitologia del nostro sport visto che parliamo del miglior marcatore nella storia della Reggiana (107 reti all’attivo: 105 in campionato e 2 in Coppa Italia) e di una vera e propria icona per il club di cui è stato anche allenatore della prima squadra (nel secondo dopoguerra) e poi delle giovanili. Pellegrini, il cui cartellino è tuttora di proprietà del Sassuolo, non ha mai fatto mistero di essere un tifoso granata e di voler giocare con questa maglia il più a lungo possibile.

Al direttore sportivo Goretti, che lo monitorava già dai tempi in cui vestiva la maglia del Gubbio (2020-2021), al momento dell’ingaggio aveva confessato che la categoria non sarebbe mai stato un problema se si parlava di Reggiana né in questa né nella prossima stagione e per questo motivo, ormai da mesi, le parti – compreso il procuratore Francesco Romano – stanno lavorando affinché Jacopo possa continuare a crescere (bene) con la maglia della sua squadra del cuore e in un contesto che lo gratifica umanamente e che lo sviluppi ancora di più dal punto di vista tecnico e tattico. Tutti si augurano ovviamente che i gol di questo ragazzo dalla faccia pulita possano trascinare la Reggiana in Serie B, ma l’impatto che ha avuto è già negli annali della storia del club e diciamo la verità: sapere che è un figlio della nostra terra ci rende ancora più orgogliosi. La strada è tracciata, ora non resta che continuare a percorrerla.