Pellegrini ha scacciato il sortilegio

di Francesco Pioppi

L’incantesimo si è finalmente spezzato e la Reggiana, non a caso, ha di nuovo spiegato le ali per ricominciare a volare.

Parliamo del gol realizzato da Jacopo Pellegrini che ha interrotto un digiuno che durava dallo scorso 13 febbraio.

Il golden boy reggiano è stato infatti il primo dei tre capocannonieri della squadra di Diana (gli altri sono Lanini e Montalto, ancora fermi a quota 9) a raggiungere la doppia cifra e a scacciare quello che sembrava essere un vero e proprio sortilegio. Una rete realizzata con destrezza tecnica e il solito fiuto per la porta che il classe 2000 ha dimostrato di avere fin dai primi spezzoni estivi.

Il ‘sicario biondo’ – cresciuto nel settore giovanile di via Agosti fino al fallimento targato Piazza - ha poi messo lo zampino anche nel gol di Guglielmotti, lavorando un bel pallone per Lanini che ha poi fornito l’assist al ‘Tractor’.

Lo stesso Lanini, pur mancando il bersaglio di pochissimo, è entrato con il giusto atteggiamento a gara in corso e il passaggio smarcante per il compagno (il quarto in totale nella sua stagione) è il secondo consecutivo dopo quello recapitato a Kabashi contro la Recanatese.

Sono tutti segnali importantissimi quelli che arrivano dagli attaccanti della Reggiana che sembrano pronti a dare un apporto fondamentale nella volata finale con le due partite che dedideranno tutta la stagione dei granata.

Nelle ultime settimane le reti di Varela Djamanca avevano messo una pezza a questa prolungata astinenza, ma è innegabile che il volto migliore la squadra di Diana lo abbia mostrato con Pellegrini e Lanini (e ancor prima Montalto) al top della forma. Con un gioco forse meno avvolgente rispetto a quello dello scorso anno, ma molto più verticale, ficcante, proprio per sfruttare le caratteristiche e il talento di questi due giocatori.

Proprio per questo motivo, a nostro parere, la sfida con l’Entella si è trasformata in un mezzo incubo.

La Reggiana aveva preparato la partita per aspettare i liguri e punirli in velocità, ma ha perso per infortunio prima Pellegrini (dopo 18 minuti) e Lanini (al 30’) ed è stata costretta a rivedere completamente i piani.

A quel punto, con un solo slot per le sostituzioni a disposizione dopo l’intervallo e con i due attaccanti principali fuori uso, i granata hanno provato a gestire la gara come meglio potevano, subendo poi - com’è tristemente noto – il beffardo gol di Favale con una netta deviazione di Laezza.

Si poteva evitare di gestire la partita? Forse sì, ma a col senno di poi diventiamo tutti Carlo Ancelotti e tra l’altro - da quanto è filtrato - sono stati gli stessi giocatori più rappresentativi a far capire che, tutto sommato, il pareggio sarebbe stato un risultato in linea con la marcia di avvicinamento alla Serie B.

Impossibile dargli torto, ma ormai è inutile stare qui a farsi del male e a pensare al passato. Testa ad Olbia.