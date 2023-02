Pellegrini show, il bomber di casa ora fa sognare

di Francesco Pioppi

Tu chiamale, se vuoi, emozioni. E altrochè se lo sono, perché per provare nuovamente quei brividi - con un reggiano doc che esulta sotto la Curva Sud con quella continuità - i tifosi granata hanno dovuto aspettare 15 anni. Il tempo che ha separato la parabola di Andrea Catellani da quella di Jacopo Pellegrini che - con la rete segnata al Fiorenzuola - è già arrivato a quota 8 in stagione. Per trovare un altro ‘prodotto nostrano’ così prolifico bisogna appunto tornare fino a ‘Cate’ che nel 2007-2008, nell’allora Serie C2, realizzò 6 reti in campionato e 2 nella Supercoppa di categoria.

Numeri che adesso Jacopo ha eguagliato, ma che è destinato a superare, peraltro giocando a un livello superiore, in un crescendo quasi strabiliante che sta facendo innamorare tutta la città. Questo anche perché oltre a essere un centravanti moderno, in grado di attaccare la profondità e dialogare con la squadra, il classe 2000 cresciuto ai campi di via Agosti è un ragazzo tutto d’un pezzo. Mai una risposta fuori luogo, mai un atteggiamento da ‘fenomeno’ né dentro né fuori dal rettangolo verde. Una maturità sicuramente sorprendente vista l’età e visto anche i comportamenti che hanno molti suoi coetanei, più o meno ‘famosi’.

"Rispetto alla gara di andata col Fiorenzuola mi sento migliorato - ha commentato Pellegrini -, in questi mesi sono cambiato tanto perché ho ritrovato il campo con continuità e più giochi, più prendi confidenza e riesci a fare gol. Era una partita difficile, sentivamo che sarebbe stata un’altra storia: adesso abbiamo tutti più consapevolezza e ci sentiamo più sicuri di noi stessi". Vero, lui in primis, perché chi lo ha visto muoversi in ritiro a Toano aveva già notato i ‘colpi’ di questo ragazzo, ma adesso il bagaglio è sempre più completo.

Tanto che l’altra sera ha addirittura tentato una ‘rabona’: "Ci ho provato ma purtroppo non mi è venuta, ma è sicuramente sintomo di fiducia. Sono fortunato perché l’ambiente ci carica e il mister è il primo che ci dice che dobbiamo divertirci quando abbiamo la palla".

Se poi ti arrivano dei cross come quelli di Guglielmotti dell’altra sera, divertirsi è ancora più ’semplice’: "Mi ha dato davvero una gran palla e sono contento di aver segnato anche per lui che ha fatto un’ottima partita, servendo anche il secondo assist per Eric (Lanini, ndr). Aveva anche segnato un gol fantastico ma purtroppo gliel’hanno annullato".

Com’è però nel suo stile, il tempo delle ‘celebrazioni’ dura pochissimo. La testa è già orientata alla sfida con l’Ancona, un test molto complicato: "Dobbiamo concentrarci e pensare solo al nostro obbiettivo… Gubbio e Cesena decisive per la Serie B? Credo sia molto presto, sicuramente sono partite importanti, ma ogni gara vale tre punti e non credo ci saranno vittorie che più di altre decideranno il campionato. Pensiamo soprattutto a noi: se continuiamo così, nessuno può fermarci".

E nessuno potrà fermare lui. Per questo motivo il direttore sportivo Roberto Goretti sta provando a ‘giocare d’anticipo’ col Sassuolo - proprietario del cartellino - già da diverse settimane. Il ragazzo vuole vestire il granata e non ne ha mai fatto mistero nemmeno con il suo agente Francesco Romano. Ora la ‘palla’ passa anche al club neroverde che speriamo collabori attivamente per il bene di tutti. Quindici anni per rivedere un ‘bomber reggiano’ in maglia granata sono stati davvero interminabili.