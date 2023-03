Per Bagnolo una vittoria con il batticuore

La terza vittoria nelle ultime 4 partite aumenta le chances salvezza del Bagnolo calcio a 5 (20) nel campionato di Serie A2 femminile. La squadra giallo-nera, infatti, ha sbancato ad una manciata di secondi dalla fine il campo della Mediterranea (42), seconda forza del torneo, passando in vantaggio con Faragò; dopo il pari del quintetto sardo, Maretti e Bernardi trovano per altre due volte il vantaggio, venendo sempre rimontate. A 6“ dalla fine, tuttavia, la mai doma Faragò recupera un pallone a metà campo e si invola verso la porta, gonfiando la rete per il definitivo 4-3 e regalando alle compagne 3 punti che permettono di restare a +1 sulla terzultima piazza, sinonimo di playout. Domenica alle 18 trasferta sul campo della capolista Pero.