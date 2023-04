Per battere Scafati sono serviti due record

di Francesco Pioppi

Serviva propria una prestazione da ‘record’ per risalire da un abisso che avrebbe significato, di fatto, retrocessione in Serie A2. Con 6 minuti e 26 secondi ancora da giocare, la Pallacanestro Reggiana si era infatti ritrovata sotto di 13 punti nello scontro salvezza con Scafati. Il tabellone recitava 45-58, il pubblico rumoreggiava (giustamente) e le facce erano perlopiù rassegnate.

Non quella di Olisevicius, autore delle due triple che hanno rianimato l’ambiente, e nemmeno quella di Cinciarini (nella foto) che non ha mollato di un centimetro e messo assieme – statistiche alla mano – una prestazione che quest’anno non ha precedenti per l’Unahotels. Parliamo della valutazione statistica, di fatto la ‘sintesi’ numerica del rapporto tra voci positive e negative, che il capitano ha ottenuto contro i campani.

Con un 33 finale, l’ex Olimpia Milano ha raggiunto una cifra che nessun giocatore biancorosso aveva toccato in questa stagione agonistica. L’unico che ci era andato vicino era stato Mikael Hopkins in occasione della sconfitta interna con Venezia dopo due supplementari. In quel caso il lungo americano era arrivato a 32, purtroppo non utili a portare a casa due punti che sarebbero stati preziosissimi. ‘Cincia’ ha avuto più fortuna invece. Anzi, possiamo dire che ha preso la sorte per la canotta e l’ha tirata dalla sua parte, giocando una partita di grande carattere oltre che di contenuti tecnici (anche 9 assist e 4 palle recuperate…). Unahotels-Givova ha poi fatto segnare un altro record stagionale per i colori biancorossi e ci riferiamo al numero di tiri liberi tentanti: ben 36 di cui 28 realizzati (77,8%). Questo significa che la squadra di Sakota ha saputo mettere in difficoltà l’avversario, senza dubbio, ma anche che gli arbitri hanno tutelato un’Unahotels che in ogni caso, è bene chiarirlo, da quel 45-58 di cui parlavamo prima, ha tirato fuori carattere e attributi. Il precedente stagionale più significativo in tal senso risaliva alla gara di andata con Trieste, quando l’allora squadra di coach Menetti ne tirò 30, senza supplementare, ma non bastarono per portare a casa la partita che poi certificò l’esonero dell’allenatore reggiano.

Tutta questa sfilza di dati deve però suonare anche come monito per la truppa di Sakota che anche domenica ha mostrato tanti passaggi a vuoto ed è stata salvata, appunto, da una reazione straordinaria che si riflette anche nei numeri, ma che è difficile da replicare. Se vuole davvero salvarsi, questa Pallacanestro Reggiana deve essere più umile, operaia e combattiva per tutti i 40 minuti. Domenica è bastato esserlo per 6 minuti e 26 secondi e poi nei 5’ del supplementare, ma adesso non si può più ‘scherzare’ col fuoco.