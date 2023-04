"Per Dosso sarà davvero una grande annata"

di Claudio Lavaggi

L’atletica leggera all’aperto, dopo qualche sporadica apparizione, inizia di fatto la sua stagione in questo week end, con numerose gare in giro per l’Italia e non solo.

Gli atleti reggiani di ogni età saranno un po’ in tutte le sedi: a San Marino, dove oggi sono di scena alcuni assoluti, ai campionati provinciali ragazzi e cadetti di Correggio, in 18 ai campionati regionali di Ferrara sui 10.000, 20’ allieve e 30’ allievi. Una trentina di reggiani gareggia anche a Piacenza e a Parma, il marciatore Serra a Vittorio Veneto, mentre non va dimenticato che il maratoneta azzurro Yassine El Fathaoui che abita a San Polo, domani corre la maratona internazionale di Rotterdam. Saranno invece ancora fermi alcuni dei top dell’atletica leggera reggiana, come Zaynab Dosso che si sta allenando in vista della staffetta 4x100, Giulia Guarriello che si sta riprendendo dall’infortunio alla clavicola, e ancora Yassin Bouih e Sara Vitiello.

Sara Nestola, dopo aver ottenuto il minimo per i campionati europei under 23 sui 10.000 salterà invece le gare di Ferrara.

"Mi sembra davvero un bel movimento – dice Luca Bertoli, 49enne allenatore dell’Atletica Guastalla Reggiolo e fiduciario tecnico provinciale della Fidal dal 2006 (Foto Marastoni) – ci sono bei numeri a livello quantitativo, ma anche ottimi atleti già a partire dai giovani. Certo, se avessimo una società "contenitore" Reggio sarebbe davvero all’avanguardia, ma anche tante piccole società che lavorano bene sono positive per l’attività di base".

E sui boss sopra indicati, ai quali ci sentiamo anche di aggiungere, senza essere esaustivi, Lucia Cantergiani e Sandra Milena Ferrari? "Qualcuno ha già ottenuto ottimi risultati nelle gare invernali e credo che disputeranno una stagione all’aperto da protagonisti. Questo è un anno un po’ particolare, perché i grandi appuntamenti sono avanti, il che è un bene per chi si è infortunato, Guarriello e Dosso in primis. Per Zaynab non è difficile prevedere una grande annata, ha veramente tutti i mezzi per ottenerla".

E per questo week-end non c’è solo atletica in pista, perché si ripropone anche la strada, tra competitive e non. Oggi pomeriggio a Rivalta alle 15,30, ecco la Fun & Run, corsa di km 5 aperta a tutti. Domani è invece competitiva a San Polo sulla distanza di km 24,5, con partenza alle 9,15 dall’Oratorio Helder Camara. In programma anche prove minori su km 4 e 11, oltre a gare giovanili.