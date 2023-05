Per Go Basket e Arbor stagione positiva

Si è conclusa la stagione per le formazioni reggiane della palla a spicchi di serie C femminile. Tanta soddisfazione per la Go Basket che, nata per dare una possibilità alle ragazze giovani di Puianello e Scandiano (partecipano entrambe alla B regionale, ndr) di fare un’esperienza in un torneo senior, si è piazzata al 4° posto nel girone emiliano. Nei playoff, le ragazze di coach Olivari hanno superato Granarolo al primo turno: dopo il ko per 57-45 dell’andata, le gialloblu nel ritorno hanno impattato le sorti della serie vincendo per 71-59 e all’overtime l’hanno spuntata per 77-64. Nei quarti di finale, la Go Basket ha ceduto il passo alla corazzata Faenza (favorita per la promozione in B) che si è imposta per 67-42 e 56-34. Bene anche l’Arbor, tornata a calcare il parquet dopo 25 anni di assenza; la band di coach Tagliavini ha raggiunto l’obiettivo stagionale dei playoff, uscendo però al primo turno contro Ravenna che si è imposta per 62-47 e 60-49.

c.c.