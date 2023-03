Per i Vikings esame da non fallire La Padana cerca il blitz a Prato

Vikings Rubiera (11) a caccia di due punti fondamentali per la salvezza. Al PalaBursi, alle 18, riparte la Serie A Gold maschile e la squadra di Galluccio affronta il Campus Italia (5), formazione che racchiude i migliori prospetti azzurri: vendicare il kappao dell’andata sarebbe vitale per la corsa al 9° posto, l’ultimo utile per salvarsi senza playout. Deve vincere per tentare un difficile aggancio a Ferrara, che staziona a +2 nella graduatoria di A1 femminile, la Casalgrande Padana (14): Furlanetto e compagne viaggiano verso Prato per la sfida al Tushe (12). In Serie B maschile prosegue la sfida tutta reggiana al vertice: i Jumpers (29) giocano alle 19 a Castelnovo Sotto col Carpine (26) e difendono il primo posto dall’attacco di Rubiera (28), di scena alle 18 sul campo del fanalino Valsamoggia (1); domani alle 18,30 Modula Casalgrande (23)-Ferrara United (5), mezz’ora dopo Felino-Castellarano (4).