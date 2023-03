Per i Vikings lo sprint salvezza inizia male La sconfitta con il Campus Italia è dolorosa

VIKINGS RUBIERA

30

CAMPUS ITALIA

37

VIKINGS RUBIERA: Bartoli D. 1, Benci 4, Pagano 4, D’Benedetto 2, Naghavialhosseini 6, Cavina, Bartoli R. 1, Dall’Aglio, Salati, Strada 1, Bonassi, Voliuvach, Oleari 4, Patroncini, Boni, Pereira 7. All. Galluccio.

CAMPUS ITALIA: Albanesi, De Ruvo 2, Cioni, Zanon 6, Battaglia, De Angelis 8, Fragnito, Scarcelli, Andreotta 3, Wierer, Didone, Giambartolomei 2, Manojlovic 11, Rossi 5, Lubinati. All. Maione.

Arbitri: Prandi e Pipitone.

Note: primo tempo 13-16, sette metri Rubiera 22, Campus Italia 22, minuti di esclusione Rubiera 4, Campus Italia 2.

Inizia con una brutta sconfitta interna la volata salvezza in A Gold maschile dei Vikings Rubiera (11). Il Campus Italia (7), formazione federale che racchiude i migliori prospetti giovanili della penisola, si conferma bestia nera dei rosso-blu e, dopo aver vinto il match d’andata, si ripete anche al PalaBursi in una gara dal punteggio alto, dove i padroni di casa sono costretti ad inseguire già nel primo tempo e non riescono a rientrare nella ripresa. Il mattatore dell’incontro e Manojlovic, autore di 11 reti, nelle fila rubieresi gli ultimi a gettare la spugna sono Pereira e Naghavialhosseini. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, altro scontro diretto in quel di Carpi.