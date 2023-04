Per i Vikings resa che non fa male

VIKINGS RUBIERA

20

CASSANO MAGNAGO

27

VIKINGS RUBIERA: Voliuvach, Rivi, Bartoli D. 3, Benci 2, Bortolotti, Naghavialhosseini, Panettieri, Cavina 1, Bartoli, Giberti, Hila, Giovanardi 4, Strada 4, Bonassi 4, Oleari 1, Boni 1. All. Galluccio.

CASSANO MAGNAGO: Riva, Monciardini, Moretti 5, Lazzari, Saitta 6, La Bruna 4, Branca, Bassanese 3, Salvati 1, Kabeer 2, Dorio, Mazza 6, Savini, Albarini. All. Bellotti.

Arbitri: Cardone e Cardone.

Note: primo tempo 11-11. Sette Metri: Rubiera 23, Cassano Magnago 45. Minuti di Esclusione: Rubiera 8, Cassano Magnago 12.

Termina con una sconfitta la regular season di A Gold maschile dei Vikings Rubiera (11), che cadono al PalaBursi contro Cassano Magnago (27) in una gara ininfluente ai fini della graduatoria. Galluccio ne approfitta per tenere a riposo tutti gli acciaccati, visto che nel mirino c’è il playout al meglio delle 3 partite con Carpi, in programma tra 3 settimane.