Per i Vikings Rubiera bottino pieno a Carpi

CARPI

27

VIKINGS RUBIERA

30

CARPI: Jurina, Sibilio, Ferrarini, Serafini, Soria 1, Nocelli 9, Carabulea, Cioni, Coppola 1, Damjanovic 2, Errico 6, Sortino 3, Mougits 5, Mejri. All. Serafini.

VIKINGS RUBIERA: Voliuvach, Meletti, Bartoli D., Benci, Bortolotti, Nachavialhosseini 3, Oleari, Kasa 13, Bartoli R. 1, Beorlegui 5, Moreno De La Santa 3, Strada 2, Bonassi, Canelli, Boni 1, Ceccarini 2. All.: Fusina.

Arbitri: Riello e Panetta

Note: primo tempo 15-18. Sette Metri: Carpi 56, Rubiera 12. Minuti di Esclusione: Carpi 14, Rubiera 18.

Seconda vittoria consecutiva per i Vikings Rubiera (5) in A Gold maschile. La formazione rosso-blu sbanca Carpi (4) superando i diretti avversari in classifica e conquistando 2 punti chiave nella lotta salvezza: sotto 9-4 in avvio, la squadra di Fusina cambia passo in corso d’opera e arriva a condurre anche di 5 lunghezze, per poi gestire nel finale. Sugli scudi Kasa, ex di turno, MVP assoluto del match con 13 centri all’attivo. In A Bronze la Modula Casalgrande (6) si conferma sempre vittoriosa davanti al pubblico amico, regolando 26-19 l’ex capolista SPM Modena (6); stop a Prato (6) per i Marconi Jumpers (2), battuti in terra toscana 34-29.