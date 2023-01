"Per il titolo italiano vale la pena alzarsi tutti i giorni alle 4 e mezza"

di Claudio Lavaggi

Un titolo italiano assoluto, per l’atletica leggera reggiana non è sicuramente cosa da poco: li hanno vinti grandi nomi della nostra atletica, Baldini, Giaconi, Dosso e Bouih solo per citarne alcuni, ma ora si aggiunge anche quello di Sara Vitiello, che a Milazzo, in Sicilia, ha vinto i tricolori di marcia sui 35 chilometri. Come ha fatto? Ce lo racconta proprio la 26enne portacolori della Self Montanari e Gruzza che, dopo diploma e laurea, ora sta studiando da poliziotta.

"La mia gara è stata un po’ particolare, da subito ho lasciato andare le prime, anche perché c’era una cinese fuori classifica. Il mio allenatore, che adesso è Alessandro Gandellini, mi aveva consigliato una gara in progressione, con partenza controllata e finale in crescendo".

E così è andata?

"Sì, al 15° chilometro ho ripreso il gruppo di testa e ho continuato nella mia andatura, staccandole tutte in poco tempo. Stavo davvero bene; sabato diluviava, domenica non pioveva, c’erano dai 10 ai 15 gradi, per me l’ideale".

E il giorno dopo come va?

"Fisicamente mi fa male tutto, moralmente sono contentissima e quindi ne valeva la pena. Giornata bellissima, io non avevo mai vinto un titolo italiano assoluto".

La Fidal parla di un suo passaggio in un’altra dimensione internazionale. Che ne pensa?

"Ho corso per la prima volta in vita mia sotto le tre ore: in realtà 2h.54’06’’ che credo sia anche record regionale. Con questo risultato e con la maglia tricolore addosso dovrei essere considerata per la Coppa Europa di maggio nella Repubblica Ceca e forse anche per i mondiali di Budapest, anche se qui non sarà automatico".

Lei ha vinto togliendo minuti al suo personale, lasciando Lidia Barcella a 49 secondi e la veterana Federica Curiazzi a oltre 4 minuti. Ma come si inventa una prestazione così?

"Non si inventa niente. Ci si alza alle 4,30 del mattino e si fanno chilometri e chilometri di marcia, guardando anche di tenere la velocità alta. Col nuovo allenatore ho cambiato regime: sono stata 45 giorni a Milano e ho lavorato duramente tutti i giorni, praticamente da professionista. Mi fido ciecamente, anche se col tecnico precedente, il marchigiano Diego Cacchiarelli, siamo tuttora in ottimi rapporti".

E, come noto, la marcia dà tanta fatica e pochi soldi.

"Sulla fatica non c’è dubbio, ma a me non ha mai spaventato, né in allenamento né in gara. Per quanto riguarda i soldi, beh, la marcia la si ama così com’è, c’è come un rapporto speciale tra il marciatore e la sua specialità. E io devo dire proprio che la marcia è tutta la mia vita".

Facciamo un rewind?

"Sono nata a Reggio il 6 agosto 1996 da una famiglia senza passati sportivi. In prima media ho iniziato a fare atletica e mi piaceva il salto in lungo, ma subito dopo ho iniziato a marciare e ormai sono 15 anni che lo faccio. Nel 2019 ho vestito la prima maglia azzurra alle Universiadi, l’anno scorso ho gareggiato nella Coppa del Mondo a squadre in Oman, quindi due presenze in tutto. Ho un terzo posto ai tricolori sulla km 35… e ora anche un primo. Poi tanti podi giovanili. A scuola mi sono diplomata al Bus grafico, poi laurea triennale di scienze motorie".

Ha detto famiglia non sportiva?

"Sì, però mi segue con grande partecipazione, in Sicilia è venuta mia mamma Virginia, credo si sia emozionata più di me".

La vedremo a livello indoor? "Penso di no, per me sono troppo brevi".