Per la Grissin Bon amara retrocessione nell’A2 di tennis tavolo

Finale amaro per il TT Reggio Grissin Bon, che retrocede in Serie A2 maschile dopo aver lottato fino all’ultimo per centrare la terza salvezza consecutiva nel massimo torneo. La squadra cittadina, nonostante una gran rimonta nel finale, chiude all’ultimo posto insieme a Sant’Espedito Napoli e Genova, con i liguri che si sono aggiudicati 4-0 la sfida coi partenopei dell’ultima giornata (mentre Reggio aveva perso con Messina), concretizzando l’unica situazione sfavorevole al team cittadino, che è stato penalizzato dal peggior quoziente incontri vintiincontri persi durante tutta la stagione.