Per Montalto è proprio una maledizione Il rientro slitta di un’altra settimana

Il rientro di Adriano Montalto slitta ancora, alla settimana prossima (speriamo). L’attaccante siciliano - come annunciato da mister Diana nella conferenza stampa prima del derby - avrebbe dovuto unirsi al resto della squadra mercoledì alla ripresa degli allenamenti, ma allo ‘Sporting’ non si è ancora visto. Lo staff che lo ha seguito nel complicatissimo recupero dal problema al flessore ha infatti preferito utilizzare anche questa settimana per precauzione: da martedì ci sarà. O meglio dovrebbe esserci, fanno sapere dal quartier generale granata. La Reggiana è riuscita a metabolizzare bene la sua assenza grazie ai gol di un ritrovato Lanini e all’esplosione del baby Pellegrini, ma adesso c’è assolutamente bisogno del ‘Tagliagole’ per la volata finale. Questo anche perché ora i diffidati in casa granata sono saliti a cinque. Parliamo di Rosafio, Pellegrini, Laezza, Sciaudone e Cigarini.