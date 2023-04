Per Puianello gara da dentro o fuori

Match da dentro o fuori per la Chemco Puianello (22) che alle 18.30 ospita la capolista Magika Castel San Pietro (24) in un incontro dove i due punti pesano come oro. Le gialloblu a tre giornate dal termine della Poule Playoff, infatti, sono chiamate a vincere per non lasciarsi scappare i primi due posti (ora la vetta è occupata dalle bolognesi in coabitazione con Cavezzo). In caso di ko, infatti si azzererebbero le speranze di passaggio diretto alle fasi nazionali, mentre resterebbe la possibilità di passaggio del turno tramite gli spareggi. c.c.