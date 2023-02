"Per quanta strada c’è da fare, ameremo il finale"

di Giuseppe Marotta

"E per quanta strada ancora c’è da fare, amerai il finale". Fa così la canzone di Cesare Cremonini "Buon viaggio": il direttore sportivo Roberto Goretti l’ha condivisa in una "storia" di Instagram, e se pensiamo al momento della Reggiana, che si sta leccando le ferite dalla sconfitta di Ancona per 2-1, quel versetto prende i contorni di un monito al mondo granata. Si cade facilmente nella banalità in questi casi, ma la Reggiana sabato ha perso su un campo complicato, contro un avversario in salute, e lo ha fatto dopo una striscia di 16 partite senza sconfitte, quasi un girone intero.

Tornare a casa senza punti dopo un filotto del genere e dopo tante partite ravvicinate affrontate con diverse defezioni, ci sta. Dello stesso avviso sono due attaccanti come Eric Lanini e Muhamed Varela Djamanca; il primo, sempre tramite Instagram, ha esternato un pensiero ben preciso: "Nel bene e nel male, consapevoli e uniti verso il nostro obiettivo", con tanto di foto di squadra che si stringe in un abbraccio comune. Il portoghese scrive "È lunga, pensiamo alla prossima". Pur mantenendo alta la concentrazione, e dopo una sconfitta ne serve un pizzico in più, è questo lo spirito che deve avere la truppa di Aimo Diana.

A 12 turni dal termine, la Reggiana è in testa alla classifica, a +4 sul Cesena e a +6 sulla Virtus Entella. Ha il miglior attacco con 43 reti, e la seconda miglior difesa con 16 (meglio il Cesena, a 15). Prima di Ancona, ne aveva vinte addirittura 11 su 12. Analizzando la sconfitta con lucidità, c’è da dire che non è di certo stata una Reggiana "dentro" la partita com’è quasi sempre stata; nonostante tutto, però, ai punti avrebbe sicuramente meritato il pari. L’Ancona ha trovato i gol con due flash: la ripartenza del rigore, e il gol lampo nella ripresa. Con Melchiorri (alieno in C), il migliore in campo è stato, però, il portiere Perucchini, che ha negato la gioia ai granata con parate super. Il senso di questo discorso è che, anche in una giornata non brillantissima, la Reggiana con un pizzico di cattiveria in più sottoporta avrebbe portato a casa un punto prezioso. Non c’è, però, tempo per pensare ai "e e ai ma: nel mirino c’è il Gubbio, che lunedì verrà a Reggio (ore 20.30), mentre il Cesena sarà impegnato domenica a Imola.

Mancheranno sicuramente gli squalificati Kabashi (ammonito, era diffidato), e Hristov (espulso con due gialli). In diffida (dopo il Gubbio si va a Cesena, lunedì 20 alle 20.30) ci sono Rosafio, Pellegrini, Guglielmotti, Laezza e ora anche Cigarini. La squadra sta usufruendo di due giorni di "stacco di spina", come ha detto Diana, e riprenderà i lavori domani pomeriggio a Cavazzoli, e lo staff tecnico farà la conta: da capire lo status di Cauz, Rossi e Cremonesi, già in panchina ad Ancona e quindi vicini al rientro in campo, e di Rozzio e Montalto, col primo più avanti del secondo.

I passaggi a vuoto fanno parte delle grandi vittorie, e non è di certo un kappao dopo 3 mesi e mezzo a far perdere alla Reggiana il focus: far diventare realtà il versetto di Cremonini.