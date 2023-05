"Per salvarci dobbiamo difendere meglio"

Come spesso avvenuto, più che la sconfitta in sé, brucia e amareggia il modo in cui è maturata. Pur con tutte le attenuanti attribuibili ai tanti infortuni, anche al cospetto della Dinamo solo a tratti la truppa di Sakota ha dato l’impressione di poterci, e volerci soprattutto, provare. E tra le righe della sua analisi il tecnico serbo lo fa notare.

"Sassari ha meritato di vincere, complimenti a loro. Si è dimostrata più forte; noi avremmo dovuto compiere uno sforzo ulteriore per cercare di conquistare un match che per noi aveva una posta in palio altissima. Non ci siamo riusciti, questo è quanto. Loro – prosegue il coach della Unahotels - hanno segnato tiri difficili anche in frangenti importanti; noi, invece, sbagliato dei tiri aperti; e quando siamo rientrati nel match e portato l’inerzia dalla nostra parte, quel gioco da quattro punti sul finire del terzo quarto ci ha tagliato le gambe. Possiamo dispiacerci per tante cose – sottolinea Sakota - comprese tante sanguinose palle perse, ma aver perso due giocatori importanti nel settore guardie, ci porta ad avere rotazioni cortissime e, contro Sassari, abbiamo avuto difficoltà a segnare dal perimetro. C’è poi da dire che speravo di avere qualcosa in piu in difesa dai miei giocatori, dovremo lavorare molto su questo aspetto nei prossimi giorni".

Lucida anche l’analisi di Nathan Reuvers: "Abbiamo concesso troppi canestri facili nella prima parte di gara. Poi abbiamo reagito e siamo tornati fino al -3, prima di subire quel gioco da quattro punti di Dowe che sicuramente è stato un duro colpo perché avevamo l’inerzia a favore. Ciò detto, abbiamo una settimana di lavoro per restare uniti e compatti e vincere domenica prossima contro Trento, ovviamente sperando in un aiuto dai risultati dagli altri campi". Realistico pure il commento post partita dell’Ad della società biancorossa, Alessandro Dalla Salda: "Dopo una partenza anche sufficiente, ci siamo fatti da parte troppo presto, subendo l’intensità degli avversari, che hanno vinto con pieno merito. Abbiamo anche provato a rientrare, ma è bastata una azione da 4 punti, un po’ rocambolesca, per spingerci completamente fuori dalla partita. Ora mancano quaranta minuti – aggiunge il manager reggiano - purtroppo il destino non è più solo nelle nostre mani. Dovremo essere bravi a rimanere uniti e compatti in settimana per poi fare una grande partita contro Trento per non avere alcun tipo di rammarico. Se poi, almeno una volta in una stagione, potesse arrivare da qualche altro campo un risultato favorevole…".

Gabriele Gallo