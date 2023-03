Per Scandiano alle 21,15 passa l’ultimo treno O batte Cavezzo oppure i sogni si sbriciolano

Ultima giornata di andata da brividi per la Pallacanestro Scandiano (10) che alle 21.15 al palaRegnani ospita Cavezzo (16), attualmente al secondo posto in classifica, in uno scontro da non fallire per continuare a coltivare ambizioni di staccare il pass per la fase nazionale.

Le biancoblu di coach Pozzi sono reduci da quattro sconfitte consecutive e dovranno disputare il match perfetto per avere la meglio delle piovre giallonere guidate dall’ex coach scandianese Gigi Piatti. A suonare la carica per la truppa biancoblu, ci pensa la capitana Alice Fedolfi. "Ci aspetta una partita sicuramente tosta, veniamo da quattro sconfitte e abbiamo voglia e bisogno di rifarci. Loro sono una buona squadra e hanno molte rotazioni. Noi dovremo cercare di limitare i loro terminali offensivi, in particolare Zanoli e Calzolari, e di imporre il nostro gioco fatto di tiri veloci per non permettere loro di schierarsi in difesa a metà campo".

c.c.