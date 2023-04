Per Torre e SB Cavriago punti pesanti per non retrocedere

Vittorie importanti nella corsa alla salvezza per Berrutiplastics Torre (14) e SB Cavriago (12), impegnate in trasferta nella quarta di ritorno della Poule Playout di Serie D. Il quintetto cittadino passa con autorità a Castel San Pietro (12), aggiudicandosi con un netto 87-64 lo scontro diretto coi padroni di casa: i 22 punti di Cantergiani ed i 17 di Mazzi guidano i torriani all’allungo decisivo nella ripresa, viatico ad una comoda gestione nel finale. Fatica più del previsto, ma strappa 2 punti chiave, l’SB Cavriago (12) sul campo del già retrocesso Atletico Borgo Panigale (2): 78-73 il punteggio finale per gli uomini di Croci, che chiudono con 5 uomini in doppia cifra, tra cui il migliore è Della Mora (14). Nella poule playoff, invece, stop casalingo per la Scuole Basket Cavriago (6), che cede 73-61 al PalaAeB di fronte alla capolista Audace Bombers Bologna (18) nonostante i 14 punti di Minardi.