Pesaro insiste per Diouf Ma Momo resta a Reggio

di Francesco Pioppi

Gabriele Stefanini e Momo Diouf (foto) non si muovono da Reggio. È questo il messaggio che i dirigenti biancorossi, in accordo con coach Dragan Sakota, hanno indirizzato ai tanti pretendenti che nelle ultime settimane si sono fatti avanti per i due giovani italiani.

Il play-guardia è stato inseguito dal Casale Monferrato che in momenti distinti - a novembre e pochi giorni fa - ha provato a portarlo in Serie A2, mentre sul centrone di origine senegalese c’era (e c’è tutt’ora…) il pressing di Pesaro e di coach Jasmin Repesa.

I bene informati parlano addirittura di un accordo sulla parola che sarebbe già stato raggiunto tra il club marchigiano e l’entourage dell’italo-senegalese che punta ad allungare un contratto che con la Unahotels scade a giugno.

La proprietà però non vuole lasciare nulla al caso e - nonostante l’arrivo di un altro lungo come Marcus Lee - Diouf è destinato a restare fino alla fine della stagione. Questa è l’ulteriore dimostrazione che si sta facendo davvero tutto il possibile per avere un organico profondo e ‘immune’ ad altre, eventuali, sfortune.

Lo stesso discorso verrà fatto anche per Beka Burjanadze, con il club biancorosso che si era tenuto un’opzione di uscita dall’accordo da esercitare entro sabato e che - salvo clamorosi colpi di scena - non sarà esercitata.

L’ala georgiana ha infatti dimostrato di avere la mentalità giusta, ‘da battaglia’, che serve in queste situazioni e ha comunque un paio di caratteristiche (fisiche e tecniche) che possono fare molto comodo, soprattutto nelle partite in cui va usata la spada (forse pure la clava…) anziché il fioretto.

Gli stranieri saliranno quindi a sette (Anim, Senglin, Olisevicius, Reuvers, Burjanadze, Hopkins e Lee) e uno di loro, a turno, sarà costretto a restare in tribuna a guardare i compagni. Viste le ultime prestazioni verrebbe da dire, con amarezza, che c’è solo l’imbarazzo della scelta, ma sarà coach Dragan Sakota - magari di volta in volta anche a seconda dell’avversario - a decidere chi potrà dare una mano. È comunque probabile che il sacrificato sarà uno dei lunghi (Hopkins o Reuvers, ma anche lo stesso Burjanadze…). Alla fine del campionato mancano undici partite e i tesseramenti a disposizione della Pallacanestro Reggiana sono soltanto due. Non si possono correre rischi e alla lunga avere un roster profondo può fare la differenza oltre che aiutare parecchio a mantenere alta l’intensità degli allenamenti.