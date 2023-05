Pesenti è in gran forma Vince anche a Rovato

Il Team Beltrami Tsa Tre Colli centra di nuovo la vittoria.

Nel fine settimana è stato Thomas Pesenti a cogliere il successo a Rovato (Brescia) al Giro di Franciacorta, gara per Elite e Under 23. Per l’atleta della squadra del direttore sportivo Stefano Miodini è il secondo successo negli ultimi 15 giorni, dopo quello di Carpegna (Pesaro Urbino) in una competizione dedicata a Marco Pantani. La gara di Rovato ha visto Luca Cavallo e Thomas Pesenti arrivare appaiati nel rettilineo d’arrivo, dopo aver staccato il gruppo. Il corridore del Team Beltrami ha saputo calare l’asso allo sprint. "Sono molto felice. Sapevo di essere in buona condizione condizione, ma ogni gara presenta sempre molte incognite, non è scontato vincere. Il percorso non aveva caratteristiche particolarmente difficili, tuttavia è di quelli che fanno selezione per uno strappo che era da ripetere tre volte. Ho provato a fare selezione lì, ce l’ho fatta anche grazie ai miei compagni. Si stanno raccogliendo soddisfazioni grazie al lavoro di tutti. E da parte mia cercherò di sfruttare ogni occasione", afferma Thomas Pesenti, classe ‘99, che pensa già a un Giro d’Italia versione giovani da protagonista.

"I ragazzi hanno fatto alla perfezione quello che avevo chiesto. Siamo consapevoli della condizione di Pesenti e delle sue potenzialità. Volevamo rendere dura la corsa e ci siamo riusciti. In questo modo lui può fare la differenza, può far emergere le sue doti", aggiunge il direttore sportivo Stefano Miodini. "Posso dire che questi successi sono netti e meritati", gli fa eco il team manager Stefano Chiari. "Tutti stanno facendo un gran lavoro. E’ un buon segnale per il Giro d’Italia, che ci vedrà impegnati dal prossimo 11 giugno sino al 18 in otto tappe per un totale di oltre mille chilometri. Ci saranno crono, arrivi in salita e sprint. Le squadre a contendersi la vittoria saranno 35. Ce la metteremo tutta per essere protagonisti".

Massimo Tassi