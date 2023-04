Pesenti vince sulle strade del ’Pirata’ "Grande gioia, Pantani era un mito"

Vittoria reggiana sulle strade del Pirata. E’ il Team Beltrami Tsa Tre Colli a sollevare con Thomas Pesenti il trofeo della gara "Sulle strade di Marco Pantani", svoltasi domenica con arrivo a Carpegna (Pesaro Urbino) e riservata alla categoria Elite Under 23. "Sono molto felice per questo successo. Anzi, doppiamente, perché la corsa è dedicata a Marco Pantani, un mito del ciclismo. Ho ricevuto i complimenti dai suoi genitori, è stato molto emozionante", afferma Thomas Pesenti. "Sentivo di essere in ottima condizione e volevo sfruttarla. Ci sono riuscito e devo ringraziare i miei compagni per il gran lavoro che hanno fatto. Questa vittoria è anche loro". L’atleta ha colto il successo in solitaria. Ha percorso da solo la seconda e terza salita, quelle che il Pirata amava utilizzare per gli allenamenti. Poi, giù a capofitto verso il traguardo, dove ha anticipato di circa un minuto Luca Cavallo. Sul podio anche Nahom Zerai Araya, a 1’45". La vittoria conferma il buon momento di Pesenti, che da circa un mese è in continua crescita, come sottolineano i piazzamenti alla "Per sempre Alfredo", alla Settimana di Coppi e Bartali e al Giro di Sicilia. "Pesenti ha meritato questa vittoria. Una soddisfazione che ha cercato con caparbietà. Ha lavorato con determinazione, seriamente e ci sta mettendo della qualità. Sono inoltre orgoglioso di tutta la squadra, di come i ragazzi sta portando avanti la stagione, della loro disponibilità", afferma il direttore Stefano Miodini.

m.t.