Petardi e fumogeni, arriva la multa

Col ritorno dell’ora solare da domenica tutte le gare inizieranno alle 14.30. Le decisioni del giudice sportivo che in Eccellenza ha multato la Brescello Piccardo per 300 euro perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere petardi e fumogeni lanciati fra il campo e la tribuna. Out fino a mercoledì prossimo il preparatore atletico Stefano Valentini (Brescello Piccardo) per comportamento non regolamentare. In Promozione due turni a Owusu (Sammartinese) e a Setti (Sporting Scandiano). Una giornata a Tinterri (Luzzara). In Prima categoria stop di una settimana a mister Simone Cavalli (Reggiolo) per proteste verso l’arbitro, a mister Andrea Di Martino (Daino Santa Croce) e al dirigente Mirco Bigi (Masone) per comportamento non regolamentare. Due gare a Guidetti (FalkGalileo) e Kessabi (Quattro Castella). Un turno a Ferrari (Boca Barco). Causa un problema tecnico, il comunicato della Delegazione provinciale di Reggio coi relativi provvedimenti disciplinari uscirà oggi pomeriggio.