Petardi in tribuna: multato il Brescello

Le decisioni del giudice sportivo.

In Eccellenza una gara a Lusoli (Arcetana), Rocchi (Boretto) e a Tamagnini (Rolo).

In Promozione multa di 200 euro al Brescello perché propri tifosi introducevano e facevano esplodere alcuni petardi all’interno della tribuna. Una giornata a Zinani (Scandianese) e a Davoli (Vianese).

In Prima categoria multa di 120 euro al Quattro Castella per intemperanze dei propri sostenitori in campo avverso. Inibito fino al 15 marzo il dirigente Roberto Bigliardi (Povigliese) per offese al direttore di gara; out fino al 1° marzo il vice-allenatore Luca Graziati (Quattro Castella) per proteste verso l’arbitro. Tre gare a Samuel Corradini (Guastalla) perché a fine gara si avvicinava all’arbitro offendendolo. Due giornate a Cattolico e Rondanini (Montecavolo), Vona (Povigliese) e Capelli e Riolo (Real Casina). Un turno a Bini e Bonacini (Barcaccia), Lucano (Boca Barco), Muto e Picchi (Celtic Cavriago), Truzzi (Guastalla), Garrubba (Povigliese), Ferrante (Quattro Castella), Signoriello (Reggiolo) e Keita (Veggia). In Seconda categoria squalificato fino al 2 aprile il dirigente Daniele Davoli (Atletico Bibbiano Canossa), perché a fine gara offendeva l’arbitro, tenendo un comportamento minaccioso. Quattro gare a Mattia Codeluppi (Atletico Bibbiano Canossa), perché a fine gara teva una mano sulla spalla dell’arbitro e, tirandolo indietro, gli rivolgeva frase gravemente minacciosa e intimidatoria. Due giornate a Bonini (Campeginese). Un turno a Bia, Binini e Diletto (Atletico Bibbiano Canossa), Di Mauro e Facciuti (Borzanese), Cristian Morrone e Reggiani (Virtus Bagnolo).

In Terza categoria squalificato fino a 16 aprile il dirigente Gaetano Manghi (Cadelbosco), espulso nel primo tempo per proteste. A fine gara mentre l’arbitro si dirigeva verso la propria auto, lo avvicinava e gli proferiva frasi offensive, tenendo un comportamento minaccioso tanto che il direttore di gara chiedeva l’intervento delle forze dell’ordine, annullato dopo che il dirigente desisteva e si allontanava. Stop fino al 5 marzo per mister Daniele Arduca (Cadelbosco) per gravi proteste. Due gare ad Hamza (Casalgrandese). Un turno a Corti e Hoxha (Felina), Gallinari (Reggio Calcio), Alves (S.Ilario) e Orlandi (Vetto).