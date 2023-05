Petrarca vola, Reggio rischia il tracollo

VALORUGBY

17

PETRARCA PADOVA

22

VALORUGBY EMILIA: Farolini (59’ T.Dominguez); Colombo, Majstorovic (59’ Mastandrea), Bertaccini, Resino; Newton, Renton; Sbrocco, Ortombina, Tuivaiti; Du Preez (49’ Gerosa), Dell’Acqua (cap., 73’ Rimpelli); Favre (49’ Randisi), Luus (59’ Silva), Garziera (70’ Rossi). All.: R.Manghi.

PETRARCA PADOVA: Lyle; Esposito, De Masi (77’ Capraro), Broggin, De Sanctis; Faiva, Tebaldi (59’ Citton); Trotta (cap.), Nostran, Casolari (55’ Montagner); Canali (55’ Panozzo), Galetto (63’ Michieletto); Hughes (49’ Pavesi), Cugini (51’ Di Bartolomeo), Spagnolo (51’ Borean). All.: A.Marcato.

Marcatori: 22’ meta De Sanctis tr Lyle, 40’ meta De Sanctis tr Lyle; 45’ cp Lyle, 47’ meta Canali, 56’ meta Ortombina tr Newton, 65’ meta Ortombina tr Newton, 80’ cp Newton.

Arbitro: Gnecchi, di Brescia.

Note: calci piazzati: Newton 33, Lyle 35. Spettatori: 1150.

Cori, trombe e un bell’afflusso di spettatori al Mirabello; bandiere tricolori e granata e tifosi anche sui balconi dei condomini circostanti, la migliore cartina di tornasole dell’interesse di tutta la città. I ragazzi dell’U19 fanno una bella colonna sonora con voce e tamburi e rendono più calda la partita. Amenta è costretto al forfait, mentre Vaki dà gli ultimi consigli a Ortombina, il più giovane tra i titolari; si riveleranno preziosi. Le marcature a ripetizione della finale di Coppa Italia sono un ricordo, il punteggio rimane fermo per l’intero primo quarto di match. Ma al 22’ il Petrarca colpisce: De Sanctis prende palla sulla sinistra, rompe il placcaggio, serve Casolari fermato in qualche modo da Bertaccini, ne riceve ancora palla e va in meta.

Il Valorugby non riesce a reagire: nel gioco aperto la difesa del Petrarca è una diga di ghisa, con il solo Bertaccini capace di valicare appena la linea del vantaggio, e i tuttineri non concedono falli. A un minuto dall’intervallo Padova ancora in meta, con Faiva e De Sanctis a bucare sulla sinistra. Lo 0-12 di metà partita è un bel macigno.

A inizio ripresa i veneti allungano: prima con una punizione di Lyle e poi con Canali, che va in meta quasi indisturbato dopo una ruck rubata da Spagnolo e l’ennesima rasojata di De Sanctis. Sotto 0-22, i play-off dei Diavoli sembrano già conclusi.

Ma Dell’Acqua e compagni non si arrendono e pian piano anche il Petrarca inizia a concedere qualche infrazione. Impossibilitati a sfondare nel gioco aperto, gli uomini di Manghi si affidano così alla testa di ponte della touche: al 54’ su rimessa laterale ci prova Colombo, poi Luus e infine è Ortombina a toccare sulla linea. Gnecchi chiama il Tmo e convalida, meta!

Il sole picchia sui muscoli poco abituati all’estate: Colombo, Bertaccini e Farolini con i crampi, ma rimangono in campo. E al 65’ seconda meta dei Diavoli: spinta avanzante della mischia, Ortombina si stacca e segna all’angolino. Newton trasforma dalla posizione più difficile.

Al 79’ accorcia ancora su punizione, per il 17-22 finale che tiene vive e alte le speranze per la semifinale di ritorno di domenica prossima.

Marco Ballabeni