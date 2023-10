Pettinari vuole esserci

È lotta contro il tempo per recuperare Pettinari. L’attaccante della Reggiana ha saltato la sfida col Venezia per un sovraccarico al soleo destro, ma domani con la Feralpi vuole esserci. In dubbio anche il laterale Pajac, mentre ai lombardi mancheranno certamente due giocatori importanti come Gaetano Letizia (lesione al retto femorale) e Di Molfetta (soleo).

Nel frattempo è stato comunicato che sarà Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere la gara che, a partire dalle 14, vedrà i granata di scena al ‘Garilli’ di Piacenza, dove la FeralpiSalò gioca in attesa del restyling del ‘Turina’. Assieme al fischietto romagnolo gli assistenti Rossi e Barone, mentre il ‘quarto uomo’ sarà Gandini (VarAvar Mazzoleni e Paganesi). I precedenti di Rapuano con i granata sono due: in Serie B nella stagione 2020-2021 (5 aprile 2021, Reggiana- Brescia 2 a 2: reti di Zamparo e Varone e di Aye e Mateju per le ‘Rondinelle’); l’altro è in Coppa Italia contro il Monopoli (30 settembre 2020) gara vinta da Rozzio e compagni sul campo, ma poi persa a tavolino per aver schierato Kargbo su cui pendeva una squalifica non fu ravvisata dai dirigenti della Reggiana.

f.p.