Piatti, profumo di WNBA Chiamata al training camp

di Cesare Corbelli

Profumo e assaggio di WNBA. La lunga scandianese Caterina Piatti, classe 2006, è stata selezionata per il prestigioso training camp europeo di Basketball Without Borders, kermesse organizzata dalla NBA e dalla FIBA, per offrire un’importante vetrina ai migliori talenti futuribili in età liceale che saranno allenati da coach del massimo campionato americano ed ex top-player.

Il gruppo di atlete selezionate, proveniente da tutta Europa, si allenerà a Wroclaw, in Polonia dal 25 al 28 agosto per una full-immersion di basket dove Caterina Piatti e le altre ragazze potranno apprendere i segreti da leggende della palla a spicchi. Su tutte, in ambito femminile, Ruth Riley, MVP delle finals WNBA del 2003 quando vinse l’anello con Detroit e oro olimpico con Team USA ad Atene 2004.

La prima edizione europea del camp fu organizzata nel 2001 nel complesso la Ghirada di Treviso ed è giunta alla ventesima edizione, con numeri da capogiro, basti pensare che ogni anno al draft NBA e WNBA vengono selezionati ragazzi che nelle passate edizioni sono passati per questa manifestazione, solo per citarne alcuni, Danilo Gallinari e Simone Fontecchio, ora impegnati nel campionato oltre Oceano.

Un’occasione di assoluto valore per l’atleta scandianese che, nonostante la giovane età, può vantare un palmares davvero ricco: uno scudetto Under 19, due secondi posti nazionali con Under 19 e Under 17, un terzo posto Under 17 e due campionati Europei disputati con la maglia azzurra, nel 2022 con l’Under 16 dove è sempre partita in quintetto e nel 2023 con l’Under 18 dove è stata decisiva nella vittoria contro la Repubblica Ceca che ha permesso all’Italia di rimanere in fascia A.

"L’emozione è stata molta - dice Caterina - e anche la sorpresa. Non mi aspettavo la convocazione a un evento così importante: Basketball Without Borders Europe è un camp di basket d’élite a invito per i migliori giovani giocatori di tutta Europa. Nella lettera di convocazione c’è scritto che sono stata selezionata individualmente dalla NBA e dalla FIBA in base alle mie capacità di basket e di leadership. Sarà un’opportunità unica per essere allenata da giocatori e allenatori FIBANBA e conoscere altre ragazze della mia età provenienti da tutta Europa. Dovrò dunque rimandare di qualche giorno l’inizio della stagione a Costa Masnaga, partita nei giorni scorsi: rientro in Italia il 30 agosto e sarò impegnata per la preparazione della nuova stagione con l’A2 e l’Under 19".