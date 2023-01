Piccinini, film già visto: saluta il Pisa e ritrova il Fiorenzuola

Il Fiorenzuola ha ripreso Gabriele Piccinini in prestito dal Pisa. Il centrocampista reggiano classe 2001 giocherà fino al 30 giugno nella squadra di un altro reggiano, il diesse Marco Bernardi. In questa prima parte di stagione al Pisa ha giocato tre spezzoni in B (per 25’), e 5’ in Coppa. L’ex Reggiana (giovanili e Serie D) e Lentigione ripercorre la strada Pisa-Fiorenzuola dopo averla fatta già nel gennaio di un anno fa: allora col Pisa mise insieme 7 presenze (209’), e poi andò a Fiorenzuola dove giocò 16 partite (1113’). Piccinini ha appena rinnovato il contratto col Pisa fino al 2026.