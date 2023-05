Piccole calciatrici crescono A Fabbrico torneo con le big

È in arrivo un torneo di prestigio per la categoria under 15 femminile: il teatro sarà il ’Soprani’ di Fabbrico, che domenica ospiterà società di alto livello per il "1° torneo Fabbrico Women Cup" . La kermesse, a 12 squadre (4 gironi da 3), si svolgerà in giornata ed è organizzato dal Fabbrico col patrocinio del Comune. Ecco le squadre che si affronteranno: Spal, Rimini, Real Sala Bolognese, Cremonese, Mantova, Sassuolo, Spezia, Rapid Viadana, Bologna, Modena, Desenzano e, ovviamente, Fabbrico. Proprio per la società biancazzurra la stagione appena terminata è stata la prima nel settore giovanile femminile con la formazione under 15 che è arrivata terza nel girone, dove ha affrontato tante squadre professionistiche. Grazie a questa squadra e questo progetto, nella Bassa reggiana nel corso dell’annata sono arrivate molte atlete dal mantovano e dal modenese. Il Fabbrico a fine stagione conta due squadre (under 12 e under 15) e 30 tesserate. Tornando al torneo di domenica; per accompagnatori, parenti, amici e tifosi è previsto un biglietto d’ingresso dal costo di 3 euro (gratis bimbi sotto i 10 anni e disabili.

All’interno dell’impianto sarà presente un’area di ristoro. Il torneo avrà inizio alle 9 e terminerà con le gare delle 18; alle 18,30 sono previste le premiazioni.

Il centro sportivo di Fabbrico si trova in via dello Sport 2.