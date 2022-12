Piccoli De Giuseppe crescono... nel Casina

Sulle orme dello zio e del padre, verrebbe da dire. È la storia di Filippo, Tommaso e Nicola De Giuseppe. Il cognome è quello di Ferdinando, zio di Filippo e Tommaso e papà di Nicola.

Il "Degiu", bomber da 398 gol in carriera, iniziò la lunga avventura calcistica a Casina; tutto partì da lì, fino ad arrivare alle tre panchine in Serie A con la Reggiana (nel 1994, in un’occasione all’Olimpico con la Roma di Francesco Totti; la maglia con il numero 18 di quella partita De Giuseppe l’ha donata al Gruppo Vandelli) e agli anni d’oro in Serie D col Castellarano.

Casina, dicevamo: ed è proprio nel paese appenninico che giocano il figlio e i due nipoti; da questa stagione, infatti, indossano tutti il biancorosso del Real Casina.

Tommaso e Filippo sono figli di Sebastiano, fratello di Ferdinando. Entrambi, guarda caso, sono attaccanti: Tommaso ha 16 anni e gioca nella Juniores, mentre Filippo ha 18 anni, e nell’ultimo mercato invernale è passato dalla Vianese al Real Casina, e nelle prime uscite è stato convocato (Prima categoria), e ha già esordito.

Poi c’è il piccolo di casa, Nicola: come il papà sta muovendo, appunto, i primi passi a Casina (ha 5 anni, gioca nei Primi Calci). Una passione familiare che si fortifica nel tempo.

Foto: da sinistra, Tommaso, Nicola e Filippo