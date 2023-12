Pieragnolo out,. Girma e Cigarini in diffida

Sono ripresi ieri mattina gli allenamenti della Reggiana in vista dell’importantissima sfida di domenica, quando alle 16,15 al ‘Città del Tricolore’ arriverà il Brescia di Rolando Maran. In campo non potrà esserci Edoardo Pieragnolo (foto). Il laterale sinistro, espulso nel derby col Modena per un ingenuo fallo da ultimo uomo, è stato squalificato un turno dal giudice sportivo. Sempre ieri è poi stata notificata la quarta sanzione a Natan Girma che entra così nell’elenco dei diffidati che comprende anche l’infortunato Luca Cigarini: al prossimo cartellino giallo, scatterà lo stop di una giornata.

La coda del derby costa invece un’ammenda da 3mila euro al Modena "dato che i suoi sostenitori hanno lanciato, nel corso della gara, quattro fumogeni sul terreno di gioco" mentre Kleis Bozhanaj, autore del gol vittoria per i ‘canarini’, ha ricevuto (oltre all’ammonizione) un’ammenda di 1500 euro "per aver simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".

Intanto è attiva la prevendita per la sfida con il Brescia.

Il circuito di riferimento online è ‘Viavticket’, ma i biglietti possono essere acquistati anche al ‘Reggiana Store’ di via Piccard 16B oppure il giorno della gara ai botteghini che saranno aperti a partire dalle 14,45 e fino alle 17.

f.p.