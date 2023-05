Pieve perde ma si salva Stasera può finalmente esultare anche la Jovi

Ai campionati di volley manca davvero poco per mettere la parola fine alla stagione agonistica. In Serie D maschile ecco la salvezza di Pieve che, pur sconfitta in casa dal Crevavolley 2 a 3 (2523 1925 2523 2025 615), ha ottenuto il secondo posto nel girone con 10 punti, dietro a Portomaggiore a 13, ma davanti a Crevavolley a 9 e Circolo Inzani a 4. Le prime due si sono salvate e dunque l’obiettivo dei ragazzi di Paolo Rabitti è stato raggiunto. Stasera si giocano due partite a classifiche acquisite: in C femminile, finalmente la Jovi (nella foto la capitana Roberta Montorsi) può festeggiare in casa la sua salvezza: gioca alle 20,30 a Sant’Ilario contro il Rimini, senza alcuna pressione, avendo disputato un eccellente play-out con cinque vittorie in cinque incontri. Più o meno lo stesso discorso per i Vigili del Fuoco che in C maschile cercavano invece una possibile promozione: si chiudono stasera i play-off a Riccione alle 20,30, con i romagnoli già promossi in Serie B e i Vigili confermati in C. Giocate queste gare, resterà solo da decidere se San Martino si salverà in Serie D femminile e se l’Arena potrà invece esservi promossa, ma le avversarie delle reggiane si sapranno solo domani.

c.l.