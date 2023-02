Pini reintegrato da Cantù dopo oltre un mese Il sindacato: "Pesante danno per il ragazzo"

Giovanni Pini (nella foto con la maglia biancorossa) torna ad allenarsi con Cantù. L’atleta uscito dal vivaio della Pallacanestro Reggiana, nel roster della cavalcata con finale scudetto del 201415, è stato reintegrato dalla società brianzola (Serie A2) dopo oltre un mese: prima di Natale era stato sospeso dopo essersi lamentato per lo scarso minutaggio e per un diverbio acceso con coach Meo Sacchetti nell’intervallo con Cremona.

Ora sembra tornata la quiete, ma non è certo che la tempesta sia passata: la Giba, sindacato dei giocatori, ha emesso un duro comunicato affermando che "l’isolamento forzato a cui Pini, atleta di riconosciuta serietà e professionalità è stato costretto per un periodo prolungato e senza termine ha costituito un pesante danno tecnico sportivo, morale e di immagine per un ragazzo che si è sempre distinto in carriera per l’irreprensibile comportamento", oltre ad augurarsi che "non si verifichino più simili situazioni, a tutela dei giocatori e della loro professione".

Parole che lo stesso Pini ha poi postato sui propri social: sembra quindi che il ritorno in squadra, dove il giocatore modenese divide il ruolo con un altro ex biancorosso, Filippo Baldi Rossi, sia dovuto più che a una reale scelta tecnica al timore di Cantù di incorrere in problemi legali. I brianzoli hanno risposto alla Giba contestando il comunicato ("Il provvedimento di sospensione è stato assunto a seguito di una serie di comportamenti non rispondenti ai valori e alle aspettative del club") e ora la palla passa al campo, con poche speranze di ricucire lo strappo: la soluzione potrebbe arrivare dal mercato, dove Casale Monferrato appare in pole.