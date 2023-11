Pioggia di successi per gli atleti di casa

Ottima riuscita della XI edizione del "Trofeo Città di Reggio Emilia", manifestazione natatoria di carattere nazionale organizzata da Reggiana Nuoto, nella quale si sono sfidati oltre 700 atleti di tutt’Italia.

Tra gli atleti di casa si sono contraddistinti Filippo Caffarri, che nei 200 farfalla ferma il cronometro a 1’59’’36, ottenendo la qualificazione sia agli italiani assoluti che ai nazionali giovanili; Simone Ficarelli nei 100 rana (1’03’’81) e nella doppia distanza (2’19’’68). Molto bene anche Riccardo Stocchetti, che abbassa il personale nei 200 stile libero (1’52’’92) e stacca il pass per i campionati giovanili; anche Alessandro Neri strappa la qualificazione per i nazionali nei 100 rana (1’04’’79); mentre per il settore femminile continua a crescere Elena Daviddi

I risultati: Ilaria De Francesco, argento nei 50 e nei 100 sl, bronzo nei 50 rana, argento nei 100 misti Juniores; Elena Daviddi, bronzo nei 50 e nei 100 sl, argento nei 50 e bronzo nei 100 rana Assoluti; Riccardo Stocchetti, oro nei 100 e 200 sl, argento nei 50 sl Juniores; Luigi Piscopo, bronzo nei 100 sl Juniores; Beatrice Tarasconi, bronzo nei 200 sl Ragazzi; Greta Pedroni, argento nei 200 sl Assoluti, bronzo nei 400 sl; Alessio Savinelli, argento nei 200 sl Ragazzi; Nicolò Zanni, oro nei 200 sl Assoluti, bronzo nei 400 sl; Filippo Caffarri, oro nei 400 sl e nei 200 dorso, argento nei 100 rana, oro nei 200 farfalla Assoluti; Alessandra Valente, argento nei 50 sl, argento nei 100 e bronzo nei 50 farfalla Ragazzi; Marina Calcamuggi, argento nei 50 sl Juniores; Sebastian Manfredi, argento nei 50 sl, argento nei 100 e 200 dorso, oro nei 200 misti Juniores; Mattia Campanale, bronzo nei 50 e 100 rana Ragazzi; Simone Ficarelli, oro nei 100 e 200 rana, bronzo nei 50 rana Juniores; Smilla Rancati, argento nei 100 rana Ragazzi; Alessandro Neri, bronzo nei 100 rana Juniores; Sofia Scarabelli, argento nei 200 rana Assoluti; Tiziano Checchi, bronzo nei 200 rana Juniores; Chiara Davoli, argento nei 50 e bronzo nei 100 farfalla Assoluti; Artur Kornilenko, argento nei 50 farfalla Ragazzi; Gaetano Verace, argento nei 100 farfalla Assoluti; Alessio Savinelli, bronzo nei 400 misti.

g.s.