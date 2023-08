Play-off a sei squadre anche nel 202425, ancora in stallo la competizione cadetta

Dal report dell’ultimo consiglio federale si apprendono dettagli in più sulla stagione di rugby 202324. Il Top10, ribattezzato “Serie A Elite” e ridotto a nove squadre, avrà un calendario sincopato: quattro giornate in ottobre per poi prendere un ritmo di un turno di riposo ogni due giornate. Si gioca il 7, 14, 21, 28 ottobre; 11 e 18 novembre; 2, 9 e 23 dicembre; 6 e 27 gennaio; 10 e 17 febbraio; 2, 16 e 23 marzo; 6 e 13 aprile. Play-off il 27 aprile, 4 e 11 maggio. Finale scudetto in campo neutro il 25 maggio.

Ancora in stallo la competizione cadetta, quella “Serie A Elite Cup” che dovrebbe prendere il posto della Coppa Italia e che ha sollevato perplessità tra dirigenti e tifosi. “Non se ne capisce l’utilità”, affermava un passaggio del comunicato critico pubblicato pochi giorni fa in modo congiunto da cinque dei nove club di Elite: Rovigo, Valorugby, Petrarca, Lyons e Viadana. Questo torneo delle seconde squadre avrebbe dovuto essere riservato ai giovani (under 23?), ma secondo le ultimi voci i limiti di età sono decaduti e così ci si troverebbe di fronte a un “Frankenstein” senza preciso scopo: né il prestigio della Coppa Italia né l’offrire spazio ai più giovani. Federazione e club - i rapporti tra le due parti appaiono freddi- dovranno trovare rapidamente una soluzione.

Già definite anche le linee guida della Serie A Elite 202425: il campionato si ridurrà ulteriormente a otto squadre e sarà riproposta l’inedita formula della stagione in arrivo, con le prime sei della stagione regolare ai play-off (due gironi da tre) e le ultime due allo spareggio salvezza.