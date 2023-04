Play off e play out: ecco le avversarie delle reggiane

Ancora in corso tutti i campionati di Serie B e la Serie D femminile, la C maschile e femminile e la D maschile hanno concluso la regular season in attesa di play-off e play-out che avranno inizio il 15 aprile.

Tra le reggiane, troviamo una promossa, una retrocessa, tre che lottano per salire, cinque per non retrocedere, mentre in tre hanno concluso la stagione.

Serie C maschile: o si gioca per salire o per non retrocedere. Vigili del Fuoco Marconi ai play-off con Crevavolley, Riccione e Corlo: la vincente del girone con gare di andata e ritorno sale in B. Ama San Martino ai play-out con Circolo Inzani, Pallavolo Bologna e Cesenatico; Tricolore Pieve con Modena Est, Elleppi Bologna e Soliera. Retrocedono le ultime dei cinque gironi e le tre peggiori penultime.

Serie C femminile: Everton ai play-off contro la Fenix Faenza a eliminazione diretta. Ama San Martino e Energee3 Giovolley in ferie anticipate. Ai play-out vanno invece la Jovi contro Castelvetro, Vtr Rimini e Liverani Ravenna e pure la Reggio Revisioni Rubierese inserita nel girone contro Rivergaro, Progresso Bologna e Claus Forlì. Da evitare gli ultimi due posti.

Serie D maschile. Fabbrico promosso direttamente in Serie C, Vigili del Fuoco retrocessi in Prima divisione, B.R.V. in ferie anticipate. La Naytes Vaneton Interclays è nei play-off e affronta la Bluenergy Piacenza. Pieve è nei play-out nel girone con Portomaggiore, Crevavolley e Circolo Inzani Parma. Obiettivo, prima o seconda.